Великий Новгород, , 18:22 — REGNUM

Великий Новгород сегодня, 10 августа, впервые принял соревнования по плаванию на открытой воде — пятый этап Кубка чемпионов Open Water 2019. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта и молодёжной политике, участниками заплывов на 1000, 2500 и 5000 метров стали около 150 спортсменов из десяти регионов России.

Медаль финишера соревнований Sportnov.ru

Абсолютными победителями стали шесть человек. На дистанции 5000 м — Диана Трубкович (Москва) и Борис Перминов (Троицк), 2500 м — Владимир Фалин (Санкт-Петербург) и Ольга Антипина (Сегежа, Карелия), 1000 м — Владимир Сепов (Санкт-Петербург) и Ольга Бажанова (Москва).

Из новгородских участников соревнований Евгения Шергина показала первое время на дистанции 1000 м среди женщин 50−59 лет.

Все участники, преодолевшие дистанцию, получили медаль финишера.

Отметим, что в день стартов погода в Великом Новгороде улучшилась, выглянуло солнце, а температура воды в реке Волхов превысила 16 градусов.

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