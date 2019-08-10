Хельсинки, , 15:07 — REGNUM

Хоккейный новосибирский клуб «Сибирь» нанес поражение с разгромным счетом команде «Франкфурт Лайонс» в товарищеском матче, проходившем в Финляндии, где обе команды находятся на спортивных сборах.

Игра прошла на льду «Римери Арены» в финском городе Хямеэнлинна и закончилась со счетом 6:2 в пользу московской команды.

Голы в составе победителей на счету форвардов Михаила Ромаева (4-я минута), Владимира Первушина (6-я), Александра Шарова (9-я в большинстве), Глеба Зырянова (20-я), защитника Александра Логинова (38-я в большинстве) и нападающего Евгения Чесалина (41-я).

При этом две шайбы немцы в третьем периоде смогли отыграть

Напомним, новый сезон в Континентальной хоккейной лиге начнется 1 сентября текущего года. В первом туре «Сибирь» встретится 3 сентября с хабаровской командой «Амур».