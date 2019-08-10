Челябинск, , 15:05 — REGNUM

Хоккейный магнитогорский клуб «Металлург» переиграл череповецкую команду «Северсталь» в матче предсезонного Кубка губернатор Челябинской области.

Встреча состоялась на льду челябинской «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» и закончилось победой магнитогорского клуба со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились форвард Роман Любимов, удачно реализовавший буллит (30-я минута), и его одноклубник нападающий Сергей Мозякин (36-я).

У «Северстали» голом отметился нападающий Даниил Волченко, сумевший отыграть одну шайб на 45-й минуте.

Напомним, новый сезон КХЛ начнется с 1 сентября. В матче первого тура магнитогорский «Металлург» сыграет с санкт-петербургским СКА, а «Северсталь» поедет в гости к «Автомобилисту».