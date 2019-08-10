Мадрид, 10 августа 2019, 14:02 — REGNUM
Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес сделал предложение бразильскому форварду команды «Пари Сен-Жермен» Неймару, сообщает 10 августа Sport.es.
По данным источника, 27-летнему футболисту предложен контракт сроком на пять лет с годовой зарплатой 40 млн евро.
Также известно, что сам игрок пока не ответил на это предложение и считает своей приоритетной целью продолжения игровой карьеры клуб «Барселона».
Кроме этого, отмечается, что, если Неймар согласится на это предложение «Реала», он станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире после аргентинца Лионеля Месси.
Отметим, в минувшем сезоне сыграл в 28 матчах за «ПСЖ» и отметился в них 23 мячами и 13 голевыми передачами.