Лондон, , 11:42 — REGNUM

Сербский полузащитник футбольного лондонского клуба «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич продлил соглашение со своим клубом, сообщает 10 августа пресс-служба лондонской команды.

Также сообщается, что новый контракт между руководством «Кристал Пэлас» и 28-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

Кроме этого, ранее сообщалось об интерес к сербскому футболисту со стороны таких итальянских клубов как «Лацио» и «Фиорентина».

Отметим, Лука Миливоевич играет за «Кристал Пэлас» с зимы 2017 года и за это время сыграл в 88 матчах за клуб, в которых отметился 24 голами. Также футболист является лучшим бомбардиром команды в последние два сезона.