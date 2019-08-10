Торонто, Канада, , 11:42 — REGNUM

Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно переиграла представительницу Японии Наоми Осака на турнире серии Premier 5, проходящем в Торонто.

Для победы над японкой американке потребовались два сета, которые закончились со счетом 6:3, 6:4.

Поединок продлился в течение 1 часа 16 минут. За это время Уильямс 12 раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать 2 и3 5 возможных брейк-пойнта. Её соперница за это же время ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и также ни разу не смогла взять подачу соперницы.

Счет личных встреч спортсменок стал 2:1 в пользу Осаки.

Отметим, в полуфинале теннисного турнира в Торонто соперницей Серены Уильямс станет победительница противостояния между румынской теннисисткой Симоной Халеп и представительницей Чехии Мари Боузковой.