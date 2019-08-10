Москва, , 09:24 — REGNUM

Патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника получила в конце июля государственная корпорация «Роскосмос». Соответственная информация содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно заявке на получение патента, новый космический аппарат в случае прекращения сроков эксплуатации или поломки получит сигнал на самоуничтожение с Земли. После этого он сможет «испариться», освободив на околоземной орбите место и снизив этим количество космического мусора.

Также, согласно проекта, «испарение» спутника будет происходить благодаря его нагреву и сублимирующих, то есть переходящих из твердого состояния в газообразное, материалов, из которых предполагается собирать космический аппарат. При этом для того, чтобы аппарат не развалился ранее нужного срока, его предлагают покрыть специальной пленкой.

Отметим, проблема космического мусора уже давно является предметом беспокойства ученых. Эксперты «Роскосмоса» ещё в 2016 году пришли к выводу, что если не заниматься ею, то в ближайшие 100−200 лет вся околоземная орбита будет заполнена космическим мусором.