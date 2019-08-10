Москва, , 07:36 — REGNUM

Футбольный московский клуб ЦСКА внес в заявку на участие в матчах Российской Премьер-лиги своего 15-летнего голкипера Владислава Торопа.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934 г

Футболист заявлен под номером 49 для участия как в молодёжном первенстве, так и в матчах РПЛ. Таким образом Тороп стал самым молодым игроком РПЛ сезона 2019/20.

Отметим, Владислав Тороп 2003 года рождения, рост — 189 см, вес — 84 кг. При этом, для сравнения, рост основного голкипера ЦСКА — Игоря Акинфеева составляет 181 см, а вес — 71 кг.

Напомним, по итогам четырех туров чемпионата РПЛ московский клуб ЦСКА с 9 очками в активе находится на втором месте турнирной таблицы. Следующий матч 5-го тура РПЛ команды сыграет 11 август с клубом «Сочи», игра начнется в 19:00 мск на поле московского стадиона «ВЭБ Арена».