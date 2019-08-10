Ливерпуль, Великобритания, , 07:36 — REGNUM

Футбольный клуб «Ливерпуль» разгромил футболистов «Норвича» из Нориджа в матче первого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась на поле ливерпульского стадиона «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (19-я минута), его голландский одноклубник защитник Вирджил ван Дейк (29-я) и их бельгийский коллега — нападающий Дивок Ориги (42-я).

У их оппонентов гол в свои ворота на 7-й минуте забил Защитник Грант Хэнли и на 64-й финский форвард «Норвича» Теему Пукки отыграл один мяч.

Также на 39-й минуте встречи был травмирован и заменен испанцем Адрианом бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

Отметим, в следующем туре чемпионата АПЛ «Ливерпуль» сыграет 17 августа на выезде с «Саутгемптоном», а «Норвич» в этот же день примет у себя «Ньюкасл».