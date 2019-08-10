Монреаль, Канада, , 07:16 — REGNUM

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева в матче четвертьфинала теннисного турнира серии «Мастерс 1000», проходящего в Монреале.

Хачанов одолел немца в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время победитель 5 раз подал навылет, ни разу не ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его соперник за это же время подал навылет 3 раза, допустил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного из двух возможных брейков.

По итогам этой победы счет личных встреч теннисистов стал 2−2.

Отметим, соперником Хачанова в полуфинале турнира в Монреале станет ещё один российский теннисист, Даниил Медведев, который в другом матче четвертьфинала также в двух сетах переиграл австрийца Доминика Тима.