Москва, 9 августа 2019, 15:30 — REGNUM
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал победу в дебютном бое в промоушене Professional Fighters League (PFL).
Нурмагомедов победил бразильского бойца Сайдемара Онорио единогласным решением судей. Бой продлился все три раунда.
Отметим, что Умар Нурмагомедов одержал 11-ю победу в 11 боях в ММА. Для Онорио поражение стало седьмым при 13 победах.
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