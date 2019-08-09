Москва, 9 августа 2019, 15:16 — REGNUM
Бригада арбитров из Швеции во главе с Бояном Панджичем обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном». Об этом 9 августа сообщается на сайте красно-белых.
Помогать главному арбитру будут лайнсмены Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон. Резервным судьёй на матч назначен Каспар Шеберг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» на выезде одержал победу над «Туном» со счётом 3:2. Ответная игра состоится 15 августа в Москве.
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