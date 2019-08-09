Великий Новгород, , 14:22 — REGNUM

Жительница Великого Новгорода Марина Фёдорова поднялась на тепловом аэростате на высоту 4343 метра — это новый национальный женский рекорд, сообщает газета «Новгородские ведомости».

Местом старта аэростата класса АХ-7 «Господин Великий Новгород» стало поле близ церкви Спаса на Ковалёве под Великим Новгородом, полёт длился более часа, аэростат преодолел расстояние в 19 км и успешно приземлился в районе Вяжищского монастыря.

За установкой рекорда следил судья Федерации воздухоплавания России Дамир Менгазетдинов. Перед полётом в присутствии зрителей и СМИ он передал в аэростат Фёдоровой необходимое опломбированное оборудование для фиксации рекорда. Приборы зафиксировали высоту в 4343 метра, но официальные результаты их расшифровки будут обнародованы позднее.

Отметим, что Марина Федорова намеревалась покорить высоту в 3900 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий национальный женский рекорд высоты полёта на воздушном шаре составляет 3396 метров, он был установлен в 2008 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородские воздухоплаватели планируют побить национальный рекорд