Москва, , 14:09 — REGNUM

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перешёл в московское «Динамо». Об этом 9 августа сообщается на сайте клуба.

Максимилиан Филипп Instagram.com/mphilipp10

Отмечается, что «Динамо» заключило с 25-летним футболистом соглашение, которое рассчитано на четыре года. За новую команду форвард будет выступать под пятым номером.

Напомним, летом 2017 года Филипп перешёл в «Боруссию» из «Фрайбурга» за €20 млн. В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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