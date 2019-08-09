Гамбург, Германия, , 13:58 — REGNUM

Полузащитник немецкого «Гамбурга» Бейкери Джатта подозревается в подмене своего имени и возраста. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в 2015 году Джатта прибыл в Германию из Гамбии в качестве беженца. Спустя год подписал контракт с «Гамбургом».

По информации следствия, чтобы упростить процесс получения статуса беженца, Джатта занизил свой возраст почти на три года, утверждая, что ему 18 лет. Также его подозревают в подмене имени.

В настоящий момент делом занимаются правоохранительные органы Германии и Немецкий футбольный союз.

Как отмечает издание, Джатта успешно проявил себя в «Гамбурге», несмотря на такие манипуляции. В прошедшем сезоне он сыграл в 25 матчах второй Бундеслиги, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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