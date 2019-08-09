Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM

Мужская сборная России по волейболу начнёт борьбу за путёвку на Олимпийские игры — 2020 на отборочном турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Российские волейболисты сыграют с командами Мексики, Кубы и Ирана. Причём победитель группы получит путёвку на Олимпиаду. Остальные будут играть на континентальных отборах в январе 2020 года.

Таким образом, сборной России необходимо одержать три победы в трёх матчах, чтобы гарантировать себе участие в Олимпийских играх.

Добавим, что олимпийский отборочный турнир состоится с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге.

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