Манчестер, Великобритания, , 12:48 — REGNUM

«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «горожане» подписали новое соглашение с хавбеком, которое рассчитано до 2023 года.

Напомним, в 2016 году Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». В составе английского клуба он сыграл 114 матчей, в которых забил 17 голов.

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