Мадрид, , 12:41 — REGNUM

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Модрич не уйдёт из команды, несмотря на слухи о том, что он покинет «королевский клуб» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Реал» может включить Модрича в сделку по трансферу форварда ПСЖ Неймара.

Напомним, Модрич играет за «Реал» с 2012 года. За семь лет в клубе он выиграл чемпионат Испании, Кубок и два Суперкубка страны, а также четыре раза Лигу чемпионов и трижды Суперкубок УЕФА.

В 2018 году Модрич был признан лучшим игроком мира и получил «Золотой мяч».

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