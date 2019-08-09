Великий Новгород, , 11:31 — REGNUM

В Великом Новгороде завтра, 10 августа, пройдёт пятый этап Кубка чемпионов Open Water 2019 по плаванию на открытой воде. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта и молодёжной политики, такие соревнования пройдут в Великом Новгороде впервые.

Заплывы на 1000, 2500 и 5000 метров пройдут по реке Волхов. Спортсмены стартуют в трёх точках: на самой длинной дистанции — у Перынского скита, у Рюрикова городища (дистанция 2500) и у школы гребли «Олимп» на набережной Александра Невского (1000 метров). Финиш всех трёх заплывов — на Кремлёвском пляже.

Участниками заплывов станут более 200 спортсменов из десяти регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тамбовской областей, Карелии, Башкирии и Краснодарского края.

Соревнования приурочены ко Дню физкультурника, который 10 августа будет отмечаться в России в 80-й раз. На время соревнований в акватории реки Волхов — от пешеходного моста до выхода в озеро Ильмень — будет перекрыто движение водного транспорта.