Лондон, , 11:28 — REGNUM

Защитник лондонского «Челси» Давид Луис перешёл в «Арсенал». Об этом сообщается на сайте «канониров».

Давид Луис (cc) Ben Tavener

В новом клубе Луис будет выступать под 23-м номером. По информации английских СМИ, трансфер игрока обошёлся «Арсеналу» в £8 млн.

Напомним, Давид Луис играл за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего перешёл в ПСЖ, где провёл два сезона. В 2016 году он вернулся в лондонский клуб.

В составе «Челси» Луис стал чемпионом Англии в 2017 году, а также обладателем Кубка Англии (2012, 2018), победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013, 2019).

Читайте ранее в этом сюжете: «Арсенал» купит сразу двух защитников, один из них — Давид Луис из «Челси»