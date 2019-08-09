Лондон, , 10:50 — REGNUM

Полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер перешёл в «Бёрнли» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте «Челси».

Отмечается, что срок аренды футболиста рассчитан до 6 января 2020 года. Ранее сообщалось, что он останется в клубе как минимум на один сезон.

Кроме того, английские СМИ сообщали, что новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на Дринкуотера, а также на полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Напомним, в 2017 году Дринкуотер перешёл в «Челси» из «Лестера» за €37,9 млн.

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