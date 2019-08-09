Мюнхен, Германия, , 10:45 — REGNUM

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 23:0.

В составе «Баварии» четыре гола забил полузащитник Корентен Толиссо. По три гола в ворота соперника отправили Роберт Левандовски, Томас Мюллер Леон Горецка и Кваси Вридт.

Кроме того, полузащитник Ренату Санчеш оформил дубль, а Серж Гнабри и Александер Нолленбергер, Леон Даяку и Сарприт Сингх забили по одному голу. Игрок «Роттах-Эгерна» Ларс Дитрих забил мяч в свои ворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии со счётом 0:2.

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