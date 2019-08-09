Грозный, , 10:54 — REGNUM

Чеченский футбольный клуб «Ахмат» не станет продавать пиво на своих домашних матчах в случае принятия закона, разрешающего реализацию алкогольного напитка на стадионах. При этом дирекция клуба не станет выражать недовольство по поводу продажи пива на других аренах России.

«У себя на арене мы не допустим продажи пива. Это клубная позиция по данному вопросу, а другие клубы должны решать сами», — цитирует РБК заместителя полпреда Чечни при президенте и вице-президента клуба «Ахмат» Ахмеда Айдемирова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Госдуму был внесён законопроект, разрешающий продажу и употребление пива на стадионах. Авторы инициативы — депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев — в пояснительной записке указали, что пиво является важным атрибутом футбола, а его реализация принесёт серьёзные доходы, которые можно будет направить на развитие и популяризацию футбола в стране.