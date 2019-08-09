Москва, , 09:52 — REGNUM

Московский «Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Ибраима Сиссоко. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, трансфер 21-летнего французского полузащитника может быть оформлен уже на следующей неделе.

Отметим, что Сиссоко, играющий на позиции опорного полузащитника, перешёл в «Страсбур» летом 2018 года.

В сезоне-2018/19 он сыграл 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. В составе команды он выиграл Кубок французской лиги.

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