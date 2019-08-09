Москва, , 09:42 — REGNUM

Нападающий сборной Черногории Лука Джорджевич станет игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что «Локомотив» согласовал переход 25-летнего форварда с «Зенитом», которому принадлежат права на игрока. Сумма трансфера составит €2,5 млн.

Напомним, Джорджевич стал игроком «Зенита» в 2012 году. Кроме того, он выступал на правах аренды за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а также тульский «Арсенал».

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