Монреаль, Канада, , 09:24 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Чили Кристианом Гарином в третьем круге турнира в Монреале. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Медведев семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

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