Сочи, Краснодарский край, , 08:15 — REGNUM

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче предсезонного турнира, который проходит в Сочи. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Валентин Пьянов, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Павел Дедунов. В составе СКА единственный гол забил Алексей Бывальцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сочи» одержал победу над «Авангардом» со счетом 3:1 и стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

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