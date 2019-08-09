Ливерпуль, Великобритания, 9 августа 2019, 08:02 — REGNUM
Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Айуоби перешёл в «Эвертон». Об этом сообщается на сайте ливерпульского клуба.
Отмечается, что «Эвертон» подписал с 23-летним нигерийским футболистом пятилетний контракт.
Напомним, Айуоби является воспитанником «Арсенала», за основную команду которого он выступал с 2015 по 2019 год. В сезоне 2018/19 он сыграл в 51 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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