Самара, , 07:51 — REGNUM

Оштрафовать на 100 тыс. рублей ФК «Крылья Советов» (Самара) решил контрольно-дисциплинарный комитет российского футбольного союза по итогам матча 4 тура РПЛ с «Локомотивом».

По данным пресс-службы РФС, дисциплинарное взыскание налагается на футбольный клуб за неподобающее поведение команды во время матча. Главный тренер и пять игроков в ходе игры тогда получили предупреждения.

Напомним, что матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» проходил 3 августа на стадионе «Самара Арена». «Локомотив» выиграл тогда со счетом 2:1.