Милан, Италия, , 07:43 — REGNUM

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Об этом сообщается на сайте миланского клуба.

Отмечается, что 26-летний форвард подписал с клубом контракт, рассчитанный на пять лет — до июня 2024 года.

При этом трансфер нападающего обошёлся «Интеру» в €65 млн. Лукаку стал самым дорогим игроком в истории миланского клуба.

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался играть за «Манчестер Юнайтед», из-за чего клуб оштрафовал его на крупную сумму. Форвардом также интересовался «Ювентус», который планировал обменять его на нападающего Пауло Дибалу.

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