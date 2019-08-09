Нур-Султан, , 07:43 — REGNUM

Хоккейный клуб из Казани «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» на Кубке президента Казахстана со счетом 2:1, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал итоги встречи, состоявшейся в Нур-Султане. По его словам, матч для игроков казанского клуба выдался тяжелым.

«Матч начался неплохо. Мы заработали удаление, но в старте активно играли. Во втором периоде уже все вверх ногами перевернулось», — прокомментировал игру Ткачев. Хоккеист отдал должное сопернику: «Они здорово играли».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Нур-Султане стартовал турнир по хоккею на Кубок президента Казахстана. В первой игре с казахстанским «Барысом» «Ак Барсом» потерпел сокрушительное поражение — 6:1.

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