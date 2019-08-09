Тун, , 07:31 — REGNUM

Московский «Спартак» на выезде одержал победу над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом тайме футболисты «Спартака» забили два гола, отличились нападающий Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев.

После перерыва «Тун» смог отыграться благодаря голам Ниаса Хефти и Симоне Раппа. Однако «Спартак» смог вырвать победу, третий гол в ворота «Туна» забил Зелимхан Бакаев, оформивший дубль.

Ответный матч команды проведут 15 августа в Москве.

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