Екатеринбург, , 21:18 — REGNUM

На Всемирных студенческих играх — Универсиаде-2023 в Екатеринбурге пройдут соревнования по 18 видам спорта. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По мнению чиновника, очень важно, чтобы свердловские спортсмены максимально участвовали в российской сборной.

Кроме того, в мэрии Екатеринбурга сегодня устроили торжественный приём спортсменов, тренеров и преподавателей спортивных учреждений. Гостей вместе с их родственниками приняли в преддверии Дня физкультурника. Их поздравил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, социальный вице-мэр Дмитрий Баранов и глава городского управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина.

Участникам приёма вручили благодарственные письма. Также в мэрии наградили победителей премии «Лучший спортсмен города Екатеринбурга».

Напомним, Екатеринбург выиграл право провести Универсиаду-2023. Решение приняли 2 июля 2019 года в Неаполе.

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