Сочи, Краснодарский край, , 16:24 — REGNUM

Муниципальная школа единоборств откроется в Сочи Краснодарского края 14 августа, об этом сообщила пресс-служба мэрии. В школе планируют преподавать дзюдо, самбо, смешанное боевое единоборство (ММА), тайский бокс, а преподавателями будут работать ведущие спортсмены — чемпионы России и мира, мастера спорта. Все занятия будут проводиться бесплатно.

Всего в здании на площади 1,3 тыс. кв. м разместились залы для единоборств и адаптивного самбо, тренажерный зал, душевые, раздевалки. Одновременно в здании смогут заниматься около 50 человек. Кроме того, школа приспособлена для проведения соревнований районного и городского уровня.

В настоящее время в школу, на начальный этап подготовки, открыт набор детей — от семи лет. Прийти на занятия в школу смогут и взрослые — для них будут проводиться отдельные тренировки. Также будут набираться группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.