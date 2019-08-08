Симферополь, 8 августа 2019, 16:18 — REGNUM
До конца 2019 года в Крыму установят 145 площадок для сдачи норм ГТО. Об этом 8 августа на пресс-конференции в Симферополе журналистам сообщила республиканский министр спорта Ольга Торубарова.
Она также сообщила, что до конца года также установят шесть универсальных площадок для игровых видов спорта.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным республиканского министерства спорта, на полуострове установили и приняли в эксплуатацию 52 спортивные площадки.
Об этом: В Крыму установили более полусотни новых спортплощадок