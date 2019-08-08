Ханты-Мансийск, , 15:59 — REGNUM

В столице Югры, Ханты-Мансийске, с 9 сентября по 4 октября 2019 года состоится Кубок мира по шахматам. В нём примут участие 128 лучших шахматистов из более 50 стран мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федерации шахмат ХМАО.

Шахматная партия Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы Кубка мира — правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), федерация шахмат ХМАО — Югры. Генеральный партнёр — ООО «Газпромнефть-Хантос».

Президент федерации шахмат Югры Василий Филипенко отметил, что Ханты-Мансийск принимает международный Кубок мира по шахматам в пятый раз.