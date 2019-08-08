Турин, Италия, 8 августа 2019, 15:37 — REGNUM
Туринский «Ювентус» решил не продавать нападающего Пауло Дибалу в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что руководство туринского клуба принял окончательное решение по предложению «Тоттенхэма» относительно Дибалы.
Ранее сообщалось, что 25-летним аргентинским футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед». Планировалось, что его обменяют на бельгийского форварда Ромелу Лукаку, однако сделка не состоялась.
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