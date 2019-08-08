Амстердам, , 15:09 — REGNUM

Амстердамский «Аякс» продлил контракт с нападающим Давидом Нересом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение бразильского футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года. Прежний контракт действовал до лета 2022 года.

Напомним, в январе 2017 года Нерес перешёл в «Аякс» из «Сан-Паулу» за €12 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь голов. Кроме того, в его активе три гола и три результативные передачи в 15 матчах Лиги чемпионов.

Читайте также: Тадич назначен новым капитаном «Аякса»