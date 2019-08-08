Лос-Анджелес, США, , 14:30 — REGNUM

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж может пропустить начало регулярного сезона 2019/20 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, Джордж может пропустить несколько месяцев из-за травм и проведенных операций на плечах. Вероятно, он будет готов играть в ноябре.

Отметим, что Джордж перешёл из «Оклахома-Сити Тандер» в «Клипперс» в результате обмена. Баскетболист подписал контракт с клубом из «Лос-Анджелеса».

Читайте ранее в этом сюжете: «Клипперс» подписали контракт с форвардом Полом Джорджем