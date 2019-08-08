Москва, 8 августа 2019, 13:47 — REGNUM
Представители лёгкой атлетики стали самыми часто проверяемыми на допинг спортсменами в 2019 году. Так, за первые семь месяцев Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало 733 легкоатлета.
Читайте также: Гендиректор WADA: РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией
223 теста антидопингового агентства прошли спортсмены олимпийских видов, занимающиеся тяжёлой атлетикой, сообщает ТАСС. На тремьем месте пловцы — их протестировали 153 спортсмена.
Также по теме: РУСАДА подозревает 33 чувашских спортсменов в использовании допинга
Как сообщало ИА REGNUM, самым проверяемым на допинг спортсменом России стал победитель чемпионата РФ в беге на 800 метров 24-летний Сергей Дубровский. Только за первые четыре месяца 2019 года спортсмен восемь раз проходил процедуру проверки на допинг в РУСАДА. Также семь раз на допинг в текущем году проверялся бегун Рудольф Верховых, по шесть — ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые проверяемые на допинг российские спортсмены