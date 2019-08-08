Москва, , 13:47 — REGNUM

Представители лёгкой атлетики стали самыми часто проверяемыми на допинг спортсменами в 2019 году. Так, за первые семь месяцев Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало 733 легкоатлета.

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223 теста антидопингового агентства прошли спортсмены олимпийских видов, занимающиеся тяжёлой атлетикой, сообщает ТАСС. На тремьем месте пловцы — их протестировали 153 спортсмена.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым проверяемым на допинг спортсменом России стал победитель чемпионата РФ в беге на 800 метров 24-летний Сергей Дубровский. Только за первые четыре месяца 2019 года спортсмен восемь раз проходил процедуру проверки на допинг в РУСАДА. Также семь раз на допинг в текущем году проверялся бегун Рудольф Верховых, по шесть — ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

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