Сочи, Краснодарский край, , 13:39 — REGNUM

Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» в матче предсезонного турнира, который проходит в Сочи. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Хоккей

В составе «Сочи» дубль оформил нападающий Илья Крикунов, ещё один гол на счету Дениса Александрова. В составе «Авангарда» единственную шайбу забросил Валентин Пьянов.

«Сочи» одержал четвёртую победу в четырёх матчах, обеспечив себе победу в домашнем турнире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сочи» одержал победу над олимпийской сборной России со счетом 2:1.

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