Тун, , 13:07 — REGNUM

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 8 августа в Швейцарии.

Команды ранее не встречались друг с другом. В сезоне 2018/19 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. «Тун» в прошлом сезоне стал четвёртым в чемпионате Швейцарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Краснодар» проиграл «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 0:1.

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