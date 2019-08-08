Лондон, , 12:57 — REGNUM

Лондонский «Арсенал» намерен купить двух защитников перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, в «Арсенал» могут перейти 32-летний защитник Давид Луис из «Челси», а также 22-летний Киран Тирни из шотландского «Селтика».

Ранее сообщалось, что из-за желания перейти в «Арсенал» Луис пропустил тренировку «Челси».

Напомним, в первом туре сезона 2019/20 Английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 11 августа.

Читайте также: Полузащитник Ло Чельсо может перейти в «Тоттенхэм»