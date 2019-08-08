Бразилиа, , 11:26 — REGNUM

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию на два месяца. Об этом сообщает Globo Esporte.

Жезус дисквалифицирован за своё поведение в финальном матче Кубка Америки, в котором сборная Бразилии играла с командой Перу.

На 70-й минуте встречи Жезус получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. После этого он вышел из себя, пнул бутылку с водой и ударил кулаком по кабине, в которой судья просматривает видеоповторы.

Напомним, сборная Бразилии выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Перу со счётом 3:1. Жезус отметился результативной передачей.

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