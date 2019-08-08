Париж, , 10:48 — REGNUM

Полузащитник Андер Эррера, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в ПСЖ, пропустит начало сезона в чемпионате Франции. Об этом 8 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Эррера получил травму, повредив на тренировке левую ногу. На его восстановление уйдёт три-четыре недели.

Напомним, Эррера подписал контракт с ПСЖ в начале июля 2019 года. Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее он защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» из Бильбао и «Сарагосы».

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