Монреаль, Канада, , 10:41 — REGNUM

Нападающий Боян Кркич стал игроком канадского клуба «Монреаль Импакт». Об этом сообщает TSN.

Отмечается, что контракт футболиста с клубом, выступающим в американской лиге MLS, рассчитан до конца сезона 2020 года. Кркич перешёл в канадский клуб в статусе свободного агента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, английский клуб «Сток Сити», за который Кркич выступал с 2014 года, расторг контракт с нападающим.

Напомним, Кркич является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой играл с 2006 по 2011 год. После этого он выступал за «Рому», «Милан» и «Аякс», а также «Сток Сити», из которого дважды уходил в аренду — в «Майнц» и «Алавес».

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