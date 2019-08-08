Ижевск, , 10:11 — REGNUM

В Ижевске сегодня, 8 августа, состоится футбольный матч первенства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Накануне футбольных баталий полиция Удмуртии распространила обращение к болельщикам с просьбой соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений.

Вечером 8 августа в Ижевске на стадионе «Купол» состоится футбольный матч между командами второго дивизиона «Зенит-Ижевск» (г. Ижевск) и «Камаз» (г. Набережные Челны). Футболисты встретятся в рамках первенства России.

На соревнованиях особое внимание будет уделено охране общественного порядка, в связи с чем МВД по Удмуртии обратилось к болельщикам с просьбой «не допускать правонарушений». Полиция просит фанатов воздержаться от «нецензурной брани» в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков, а также не допускать «оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера». МВД также предупреждает об ответственности за порчу имущества стадиона, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива.

Данные административные правонарушения влекут штрафные санкции до 10 тыс. рублей, либо обязательные работы до 160 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Санкт-Петербурге в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов «Газпром-Арены» произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН. 6 августа в ходе разбирательств был задержан местный житель, который, по версии следствия, ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

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