Лондон, , 09:58 — REGNUM

Полузащитник испанского «Бетиса» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Тоттенхэм» согласовал с «Бетисом» трансфер аргентинца. Предполагается, что Ло Чельсо подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.

Напомним, в 2016 году Ло Чельсо перешёл в ПСЖ и сыграл за французский клуб 38 матчей, в которых забил четыре гола. Летом 2018 года «Бетис» арендовал игрока, после чего севильский клуб выкупил его трансфер.

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