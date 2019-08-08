Киншаса, , 09:13 — REGNUM

Футбольный специалист Флоран Ибенге ушел с поста тренера национальной сборной ДР Конго по футболу после пяти лет нахождения в должности, передает ВВС Africa.

«Когда я начинал работу, я никогда не собирался оставаться надолго, — сказал Ибенге. — В итоге я проработал пять лет, это довольно долго, и мы добились некоторых хороших результатов. Единственное, что я могу сказать — это слова благодарности президенту федерации, клубу AS Vita Club (который он продолжал тренировать во время своей работы в сборной), также большое спасибо публике, которая поддержала меня».

»Я получил много и отдал много, но пришло время поблагодарить всех игроков, которых я тренировал, и всю техническую команду», — сказал Ибенге.

Ибенге сообщил, что он надеялся сделать это объявление ранее, но был вынужден ждать, пока президент федерации Констант Омари не вернется в страну, чтобы сказать ему об этом лично. Он также сообщил, что пока он по-прежнему является тренером местной команды AS Vita Club.

57-летний тренер с августа 2014 года возглавлял сборную по прозвищу «Леопарды» на трех турнирах Кубка африканских наций.