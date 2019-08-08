Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM

В Екатеринбурге на марафонский забег «Европа — Азия» выйдут 45 лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), в том числе 12 иностранцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнил директор Центра параолимпийской и сурдолимпийской подготовки «Родник» Олег Кульков, участники забега «Спорт-Лин» выйдут на 10-километровую дистанцию. Он пояснил, что спортсмены с особенными потребностями ломают стереотипы мышления.

«11 августа эти герои покажут свои неограниченные возможности и докажут особую потребность быть не только, как все, но и лучше!» — заявил Олег Кульков.

Напомним, что в забеге «Европа — Азия» в 2018 году участвовали 27 спортсменов ЛИН.

Как сообщало ИА REGNUM, забег «Европа — Азия» состоится в преддверии празднования Дня города в Екатеринбурге 11 августа. Спортсменам всех возрастов и возможностей будут предложены различные дистанции. Самой сложной дистанцией станет марафон. Участники забега стартуют в Екатеринбурге, затем добегут до обелиска на границе континентов и финишируют в городе на «Екатеринбург-Арене».